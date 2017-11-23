“I calanchi sono un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che si produce per l’effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa copertura vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento”, è questo, CALANCHI, il nome che Mimmo Cavallaro, l’interprete più genuino della tradizione Folk della nostra meravigliosa terra di Calabria, ha voluto per la sua ultima e più ambiziosa opera: un album di inediti in studio magistralmente prodotti da Tony Canto in uscita per iCompany.

L’Artista presenterà il Cd “CALANCHI” Sabato 25 Novembre alle ore 17.00 presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale, a Palazzo S.Giorgio (RC). Parteciperanno, oltre a Mimmo Cavallaro, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, assieme ad altri rappresentanti istituzionali, lo storico Daniele Castrizio, il Presidente APAR Angelo Musolino, il Presidente dell’Accademia del Tempo Libero Dott.ssa Silvana Velonà. La conferenza sarà presenta da Marco Mauro.

L’evento continuerà dalle ore 20.30 in poi presso il Teatro “Cipresseto” Zanotti Bianco con il grande Concerto gratuito di Mimmo Cavallaro e, a seguire, la degustazione della maxi-torta offerta dall’Associazione Pasticceri Artigianali Reggini.