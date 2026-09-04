Ponte sullo Stretto, Minasi: ‘Da Bonelli demagogia antiscientifica. È un’opera green’

«Le accuse lanciate da Angelo Bonelli da Villa San Giovanni contro il governo Meloni sono un concentrato di demagogia e di assurdità totalmente antiscientifiche».

Lo afferma la senatrice della Lega Tilde Minasi, replicando alle ultime dichiarazioni del leader dei Verdi sulla crisi climatica, il caldo estivo e la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Leggi anche

Minasi: “Attribuire al governo il riscaldamento globale è ridicolo”

«Attribuire al nostro Esecutivo la responsabilità del riscaldamento globale o dell’aumento delle temperature è ridicolo e privo di qualsiasi fondamento», continua Tilde Minasi.

«Bonelli dovrebbe ben sapere che la stragrande maggioranza dei gas climalteranti, a partire dall’anidride carbonica, viene prodotta da colossi industriali extra-europei come Cina e India. L’Europa incide in minima parte sulle emissioni globali, figuriamoci l’Italia. Non si comprende cosa dovrebbe fare il presidente Meloni secondo la sua visione surrealista: fermare il riscaldamento globale per decreto? È la solita retorica ideologica usata per attaccare il governo su qualsiasi fenomeno atmosferico».

“Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura green”

Nel mirino della senatrice anche la posizione di Bonelli sul Ponte sullo Stretto.

«Invece di fare propaganda, Bonelli dovrebbe guardare ai fatti: la sua contrarietà al Ponte sullo Stretto dimostra che non è un ambientalista, ma solo un ideologo», aggiunge Minasi.

Secondo la senatrice, il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia avrebbe anche un impatto positivo sul fronte ambientale.

«Il Ponte è un’infrastruttura profondamente green che consentirà di abbattere in modo drastico le emissioni inquinanti. Da un lato eliminerà i continui viaggi dei traghetti che oggi inquinano enormemente le acque e l’aria dello Stretto emettendo tonnellate di CO2; dall’altro ridurrà il traffico aereo».

Minasi lega inoltre la realizzazione dell’opera allo sviluppo del trasporto ferroviario.

«Grazie al Ponte, infatti, l’Alta Velocità ferroviaria arriverà finalmente in Sicilia e i cittadini calabresi e siciliani potranno spostarsi comodamente in treno senza essere costretti a prendere l’aereo anche per brevi tratte verso Roma, Napoli o la Puglia, con un risparmio ambientale gigantesco».

Minasi: “Il governo lavora per la transizione ecologica”

La senatrice conclude difendendo l’azione dell’esecutivo sul fronte ambientale e collegando la transizione ecologica alla realizzazione delle grandi infrastrutture.

«Il governo di centrodestra sta lavorando con serietà e concretezza per la transizione ecologica e il Ponte rappresenta proprio una di quelle grandi opere infrastrutturali che aiutano davvero a contrastare l’impatto ambientale e a modernizzare il Paese», conclude Tilde Minasi.