Miss World: a Washington sfida finale per la calabrese Giada Tropea

Domenica 18 dicembre la finale del concorso a Washington: la lametina Giada Tropea rappresenta l'Italia e sfida le concorrenti sui pattini a rotelle

Manca davvero poco per conoscere il nome della più bella del mondo.

Domenica 18 dicembre, infatti, al teatro del Mgm National Harbor di Washington DC, alle 21.30 ora italiana, si svolgerà la finalissima del concorso di bellezza per la quale si stanno preparando giovani provenienti da tutto il pianeta.

Giada Tropea, la calabrese in gara per l’Italia

Tra queste anche la splendida calabrese Giada Tropea, di Lamezia Terme, partita dalla Calabria nel mese di novembre per la selezione internazionale.

Giada sta rappresentando il nostro Paese dopo avere vinto il titolo nella finale nazionale dello scorso mese di giugno a Gallipoli e manterrà il titolo di Miss Mondo Italia sino al prossimo anno.

Il concorso che oltre alle sfilate di abiti prevede anche l’esibizione delle Miss in una specialità, vedrà Giada Tropea sfidare le concorrenti sui pattini a rotelle.

La competizione infatti, prevede che sia possibile giungere alla vittoria guadagnando il punteggio più alto, in una serie di attività che le ragazze sono chiamate a svolgere dal loro arrivo sino alla finale.

Cinque le categorie che consentono alle Miss di brillare e guadagnare livello in classifica: bellezza, multimedia, sport, talento e top model.

Uno dei più importanti momenti della gara è rappresentato dall’intervista che le aspiranti al titolo mondiale devono fare con i giudici di gara per mostrare le loro reali attitudini e aspirazioni.

Il voto online e la diretta della finale

Naturalmente anche i calabresi potranno fare la loro parte, votando Giada attraverso l’app di Miss World disponibile in rete.

Per tutti i fan di Giada sarà, possibile assistere alla diretta online della finale sul sito www.missworld.com.

La calabrese era arrivata al concorso di Gallipoli dopo aver guadagnato il titolo di Miss Mondo Calabria, vincendo tutte le tappe del concorso regionale organizzato da Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, agenti monomandatari del concorso per la nostra regione e la Sicilia.

Il Calendario 2017 presentato a Reggio Calabria

Sempre domenica 18, ma alle ore 17.30, presso lo Showroom Laruffa – Luppino, in via del Torrione 75, a Reggio Calabria, sarà, invece, presentato il Calendario 2017 “Fuoco, terra, acqua e aria”, realizzato dal team Vitolo – Pellegrino.

Il prodotto nasce dalla direzione artistica di Mario Vitolo ed è ispirato ai segni zodiacali.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi promossi dalla Delfino Blu, che oltre ad essere referente per il brand Miss Mondo Italia per Calabria e Sicilia, è titolare del concorso per artisti emergenti “Bottone d’oro”, la cui prima edizione si è svolta a Crotone ad ottobre.

Tra gli obiettivi dell’agenzia quello di promuovere i talenti, le bellezze e il patrimonio paesaggistico del territorio.

L’occasione di domenica sarà utile anche per presentare lo staff che ha curato la realizzazione del calendario.