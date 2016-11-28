Martedì 29 novembre al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove un incontro con Giuseppe Rando e Mila Lucisano

”Il mito del giovane nella letteratura” è il titolo dell’incontro promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria che avrà luogo martedì 29 Novembre 2016, alle ore 16.45, nella Sala conferenze del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria.

Attraverso video proiezione relazioneranno il prof. Giuseppe Rando, ordinario di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università di Messina, e la prof.ssa Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. Coordinerà la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.