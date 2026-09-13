Modica-Reggina: le formazioni ufficiali. Alma dal primo minuto
In panchina anche l'attaccante Jallow
13 Settembre 2026 - 14:13 | Redazione
Agli ordini del signor Pasquetto della sezione di Crema, coadiuvato dai guardalinee Latturlo della sezione di Treviglio e Damato della sezione di Milano, Modica e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
MODICA:
Romano, Sangare, Callegari, Milazzo, Giardina, Asero, Garufi, Kljajic, Cappello, Pierce, Reinero
In panchina: Sanchez Parraga, Desiato, Castillo, Misseri, Aprile, Fedele, Fiore, Dudic, Flores Heatley
Allenatore: Raciti
REGGINA:
Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Alma, Reis.
In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Porcino, Rossetti, Jallow, Magrassi.
Allenatore: Marchionni
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