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Modica-Reggina: le formazioni ufficiali. Alma dal primo minuto

In panchina anche l'attaccante Jallow

13 Settembre 2026 - 14:13 | Redazione

Reggina Cantalupa Matheus Reis Daquinto

Agli ordini del signor Pasquetto della sezione di Crema, coadiuvato dai guardalinee Latturlo della sezione di Treviglio e Damato della sezione di Milano, Modica e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

MODICA:
Romano, Sangare, Callegari, Milazzo, Giardina, Asero, Garufi, Kljajic, Cappello, Pierce, Reinero
In panchina: Sanchez Parraga, Desiato, Castillo, Misseri, Aprile, Fedele, Fiore, Dudic, Flores Heatley
Allenatore: Raciti

REGGINA:
Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Alma, Reis.
In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Porcino, Rossetti, Jallow, Magrassi.
Allenatore: Marchionni

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