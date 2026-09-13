Modica-Reggina: in tribuna l’ex patron Nino Ballarino – FOTO

Modica-Reggina, gara valida per la seconda giornata del girone I di Serie D. Gli amaranto arrivano al “Pietro Scollo” con l’obiettivo di dare continuità al grande avvio di stagione, dopo le vittorie ottenute in Coppa Italia e all’esordio in campionato contro il Licata.

Mister Marchionni conferma quasi tutto l’undici che ha garantito prestazioni e risultati nelle prime uscite stagionali. L’unica novità riguarda il reparto offensivo: Alma prende il posto dell’infortunato Guida, costretto a fermarsi dopo il problema fisico accusato nella sfida del Granillo. Per il resto spazio alle consuete scelte del tecnico amaranto, con la squadra chiamata a confermare solidità e brillantezza anche nella prima trasferta del campionato.

Tra il pubblico presente allo stadio, in tribuna, si registra anche la presenza dell’ex patron della Reggina Nino Ballarino.