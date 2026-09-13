Suppletive a Reggio, allo Spazio Open ‘Reggio Civica’ presenta il suo sostegno a Benedetto
Con la presenza del candidato di centrosinistra l'incontro rappresenterà l'occasione per avviare un dialogo aperto, e diretto, con il territorio
13 Settembre 2026 - 15:03 | Comunicato Stampa
Entra nel vivo la campagna elettorale per le Elezioni suppletive della Camera dei Deputati (Collegio Uninominale n. 5 – Reggio Calabria). Lunedì 14 settembre, alle ore 10:30, presso lo Spazio Open di via Filippini, si terrà la conferenza stampa di “Reggio Civica” a sostegno e con la presenza del candidato della coalizione di centrosinistra, il Dott. Frank Benedetto.
L’incontro rappresenterà l’occasione per avviare un dialogo aperto, e diretto, con il territorio.
“La nostra idea di democrazia partecipata non è uno slogan, ma un impegno concreto. Invitiamo i cittadini a partecipare per ascoltare, confrontarsi e condividere idee per il futuro della comunità” – dichiarano i rappresentanti di Reggio Civica.
L’evento è aperto ai giornalisti, agli operatori dell’informazione e a tutta la cittadinanza, a conferma della volontà del movimento di promuovere un percorso politico trasparente, inclusivo e partecipato.
Dettagli dell’evento
- Cosa:Conferenza Stampa “Reggio Civica” per Franck Benedetto
- Quando:Lunedì 14 settembre, ore 10:30
- Dove:Spazio Open, Via Filippini – Reggio Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie