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Suppletive a Reggio, allo Spazio Open ‘Reggio Civica’ presenta il suo sostegno a Benedetto

Con la presenza del candidato di centrosinistra l'incontro rappresenterà l'occasione per avviare un dialogo aperto, e diretto, con il territorio

13 Settembre 2026 - 15:03 | Comunicato Stampa

Suppletive a Reggio, allo Spazio Open ‘Reggio Civica’ presenta il suo sostegno a Benedetto

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Elezioni suppletive della Camera dei Deputati (Collegio Uninominale n. 5 – Reggio Calabria). Lunedì 14 settembre, alle ore 10:30, presso lo Spazio Open di via Filippini, si terrà la conferenza stampa di “Reggio Civica” a sostegno e con la presenza del candidato della coalizione di centrosinistra, il Dott. Frank Benedetto.

L’incontro rappresenterà l’occasione per avviare un dialogo aperto, e diretto, con il territorio.

“La nostra idea di democrazia partecipata non è uno slogan, ma un impegno concreto. Invitiamo i cittadini a partecipare per ascoltare, confrontarsi e condividere idee per il futuro della comunità” – dichiarano i rappresentanti di Reggio Civica.

L’evento è aperto ai giornalisti, agli operatori dell’informazione e a tutta la cittadinanza, a conferma della volontà del movimento di promuovere un percorso politico trasparente, inclusivo e partecipato.

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Dettagli dell’evento

  • Cosa:Conferenza Stampa “Reggio Civica” per Franck Benedetto
  • Quando:Lunedì 14 settembre, ore 10:30
  • Dove:Spazio Open, Via Filippini – Reggio Calabria

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