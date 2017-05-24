Modifica orario di raccolta differenziata porta a porta nel quartiere di Vito

Avvisiamo i cittadini del quartiere di VITO che DAL 29 MAGGIO cambierà l’orario di esposizione dei contenitori della raccolta differenziata porta a porta. Il nuovo orario di raccolta si effettuerà dalle 12:00 alle 18:00 anziché dalle 19:00 alle 01:00.

AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori. La sede di consegna a disposizione dei cittadini rimarrà il Centro Sportivo MIRABELLA Via Vito Inferiore, 52, in cui si continuerà a consegnare il kit completo di mastelli per gli abitanti dei quartieri di Vito e San Brunello, nei seguenti orari:

LUNEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE 15:00 ALLE 18:00

SABATO DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00

Rimangono ancora presenti le due sedi di consegna per ritirare il mastello per la raccolta del vetro presso la SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI PELLARO DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 e presso la la SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ARCHI IL GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.