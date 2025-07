Mondiali Under 17: la Lotta reggina e calabrese …. sarà presente!!

L’Attività Internazionale della Lotta Italiana, dopo gli Europei andati in scena a Caorle, è pronta a ripartire: stavolta è il turno dei Campionati Mondiali U17, che si svolgeranno nella Olympic Arena Ano Liosia alle porte di Atene da oggi lunedì 28 luglio fino a domenica 3 agosto.

La Calabria, dopo aver partecipato ai Campionati Europei, Under 15 con Adriano Bruno e Under 17 con Cristian Muscianese, sarà presente alla kermesse Iridata con l’Arbitro Internazionale di 1^ categoria Elisabetta Parisi, non nuova a questo tipo di competizione infatti, vanta presenze a Campionati Mondiali ed Europei nonché a tornei internazionali in giro per il mondo. Il team degli U.d.G. Calabresi non si ferma alla Parisi, ma si fregia di Gira arbitro internazionale, di Cannizzaro Nazionale e di Muscianese Presidente di giuria nazionale.

Saranno quasi 700 gli atleti pronti a contendersi il titolo iridato, la competizione sarà sotto l’egida della UWW (United Word Wrestling): si parte dalle eliminatorie della greco romana, si prosegue con la lotta femminile e si conclude con la libera maschile.

Gli italiani in gara, saranno sei: quattro i ragazzi della greco romana, Riccardo Delle Cave (60 kg), Alessio Arancio (65 kg), Edoardo Vitale (71 kg) e Koan Valentini (80 kg); due le lottatrici della femminile, Naomi Liuzzi (53 kg) e Sophie Ritter (57 kg).