Si è avviato il conto alla rovescia per il Terzo Trofeo “XC del Faro”, la Cross Country di mountain bike organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Team Bike ValleGrecanica, presieduta da Nunzio Nicolosi. Domenica 3 Settembre 2017 in località Riace Capo, nel Comune di Montebello Jonico (RC), gli atleti alle ore 10.00, daranno il via alla gara a suon di pedalate e sudore.

Il percorso della Cross Country

La Cross Country dal percorso tecnico medio – alto interamente sterrato, ideale alla pratica di MTB, si snoderà per circa 3.2 km e regalerà ai partecipanti il fascino di sguardi suggestivi grazie alle aspre e dolci colline di Riace Capo. Un circuito composto da single – track sia in discesa che in salita, da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza.

“La manifestazione – spiega il Presidente Nunzio Nicolosi – intende promuovere la nostra passione per le due ruote anche grazie al sostegno del CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) con il quale siamo affiliati e con cui condividiamo l’obiettivo di far crescere questo fantastico sport. Tutto il gruppo di associazioni affiliate collabora insieme proprio come una grande famiglia”.

Il Terzo Trofeo “XC del Faro” – tappa valevole come IX prova bike di campionato Regionale CSAIn 2017 – è diventato un appuntamento molto atteso dagli atleti che, anche quest’anno giungeranno da tutta la Calabria. Darà loro, non solo la possibilità di confrontarsi e di gareggiare, ma anche quella di percorrere i sentieri caratteristici e di ammirare gli splendidi scenari del luogo. Un successo già scritto nelle passate edizioni che, siamo sicuri, si ripeterà anche in questo 2017.

Preiscrizioni e ritrovo

Le preiscrizioni alla gara sono obbligatorie e devono pervenire tramite il sito www.speedpass.it ed essere effettuate entro le ore 12.00 di sabato 2 settembre 2017. Il raduno e la consegna del chip si terrà dalle ore 8.00 alle ore 9.30 presso il luogo di gara.

All’evento saranno presenti i Volontari Unicef del Comitato di Melito Porto Salvo.