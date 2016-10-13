More-Focus Calabria: il programma completo

A Cosenza un festival di tre giorni dedicato a compagnie e artisti calabresi, tra Teatro Morelli e Castello Svevo, con spettacoli, letture sceniche e incontri con un osservatorio critico

Un progetto dedicato a compagnie e artisti provenienti da tutta la Calabria ma anche ad artisti calabresi residenti fuori regione.

La formula adottata sarà, questa volta, quella del festival. Una vera full-immersion di tre giorni, nei quali si succederanno spettacoli, performance, studi, letture sceniche e incontri, senza dimenticare lo spazio e il tempo per la conviviale socializzazione.

La novità del Castello Svevo

Altra novità importante è la location dell’evento. Oltre al Teatro Morelli, sede storica del nostro progetto di residenza, il Focus Calabria godrà dei suggestivi e straordinari spazi del Castello Svevo. Nei tre intensi giorni di attività teatrali il Castello di Cosenza si trasformerà in una cittadella del teatro.

In tutto questo, un Osservatorio composto da tre critici nazionali, Graziano Graziani (Radio3 Rai, Rai 5,minima&moralia), Sergio Lo Gatto (TeatroECritica) e Nicola Viesti (Hystrio), offrirà un’importante occasione di confronto agli artisti.

Gli incontri tra osservatorio critico e compagnie saranno aperti al pubblico, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e confronto tra la scena e la platea, tra il teatro e la città.

Scena Verticale rinnova dunque la sua attenzione al panorama teatrale regionale. La compagnia, solamente nel 2016, con i suoi progetti di promozione teatrale (More Young, Primavera dei Teatri, Focus Calabria) ha ospitato e sostenuto 15 diverse compagnie calabresi, a dimostrazione di un costante impegno atto a dare visibilità agli artisti regionali e a rendere il nostro sistema teatrale più forte e riconoscibile dentro e fuori i nostri confini geografici.

Un ringraziamento particolare va alla Svevo s.r.l. che ha sposato con passione il nostro progetto; alle istituzioni, MiBACT, Regione Calabria e Comune di Cosenza, che lo sostengono; agli artisti e alle compagnie e a tutti coloro che con affetto e curiosità parteciperanno alla nostra programmazione.

Biglietti, abbonamenti e prenotazioni

BIGLIETTERIA

Unico spettacoli €5,00

Unico studi e letture €3,00

Abbonamento Spettacoli €30,00

Spettacolo itinerante (FUORI ABBONAMENTO e su prenotazione, max 15 spettatori a replica)

€ 5,00

PER INFO E PRENOTAZIONE

388.8975397 / info@progettomore.it

BIGLIETTERIA E PREVENDITA

INPRIMAFILA – viale G. Marconi, 140 / Cosenza

0984/795699

H. 9:30 – 13:00 / 16:00 – 19:30

DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZATIVA

Scena Verticale

0981/27734 – 389/9232141 info@scenaverticale.it