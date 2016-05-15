Moses l’artista di strada diventato una star

di Alessandro Sica – Simone Concas, in arte Moses, ha vinto l’edizione 2016 di Italia’s Got Talent.

Il ragazzo di 26 anni viene dalla Sardegna ma dal 2013 vive a Londra, dove si è esibito come artista di strada, riscuotendo molto successo.

Oggi l’artista di strada è diventato una vera e propria star. Tutto è iniziato quando, da bambino, per fare contenta la nonna ha cominciato a suonare l’armonica.

Oggi Moses, vincitore di ‘Italia’s Got Talent 2016‘, nelle sue esibizioni musicali con il ‘miracoloso’ strumento ha conquistato proprio tutti, giudici e spettatori.

È stato il pubblico da casa a decretare il suo trionfo, preferendolo al pianista cieco Ivan Dalia, e a Marco ‘Kira‘, ballerino e insegnante di danza, rispettivamenti secondo e terzo classificati.

Simone si aggiudica i 100mila euro del premio finale. La sua vittoria è un messaggio: “I desideri possono diventare realtà”, commenta a caldo dopo il trionfo.

Per lui anche la possibilità di esibirsi a Las Vegas.