Al Liceo Artistico di Reggio ‘Mediterraneo – Gli Invisibili’ di Tina Parisi

Sulla traccia di Alfonso Frangipane, fondatore del Liceo Artistico di Reggio Calabria, è stata inaugurata la manifestazione “GIORNATE PRETIANE” dedicata all’artista Tina Parisi, già allieva di Alfonso Frangipane e poi docente di Discipline Pittoriche presso questo Liceo. Una sensibile interprete della figurazione pittorica, che ha conseguito riconoscimenti dalla critica e premi importanti, fra tutti il “Premio Pubblica Istruzione” (1969) e la medaglia d’oro al “Premio Villa San Giovanni” (1977).

Per l’occasione, è stata presentata la sua recente ricerca pittorica “Mediterraneo- Gli invisibili”, ispirata alle vittime dell’immigrazione, a tutti quegli “invisibili” che spariscono nel mare, nel tentativo disperato di fuggire dalle guerre e dalla miseria.

Essendo una “giornata” speciale dedicata alla pittrice, nell’ambito di questa rassegna è stata allestita una sezione “omaggio” che riunisce alcune opere esemplari della sua carriera e del suo estro creativo.

La manifestazione, aperta al pubblico cittadino, ai docenti e agli studenti, si è svolta presso l’aula magna del Liceo, alle ore 09:30, con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, avv. Lucia Zavettieri, della dott.ssa Anna Maria Briante, Assessore all’Istruzione e Università del Comune di Reggio Calabria, del dr. Luciano Gerardis, già Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria e fondatore della Rete CIVITAS, dell’arch. Nunzio Tripodi direttore del Museo Frangipane, del prof. Salvatore Palmeri, docente di Discipline Pittoriche e responsabile delle collezioni museali.

A seguire sono intervenuti la prof.ssa Roberta Filardi, docente di Storia dell’arte del Liceo e curatrice delle collezioni del MAAF, che ha curato tutta l’attività di ricerca scientifica, la dr.ssa Bruna Labate Mangiola volontaria della Caritas, il prof. Paolo Ciro, critico d’arte e autore del testo di presentazione della mostra, la dott.ssa Antonella Aricò, storica dell’arte e curatrice della mostra “Mediterraneo-Gli Invisibili”, la prof.ssa Barbara Princi, docente di Lettere del Liceo e Referente del Progetto CIVITAS.

Presenti diverse personalità del mondo dell’arte, alcuni ex docenti del Liceo, artisti del nostro territorio che si sono formati in questo liceo prestigioso. Sicuramente un bel momento di condivisione e di riflessione in merito al tema delicatissimo dei migranti. Una mostra che sollecita a una profonda riflessione sulle tragedie umane che stanno accadendo nella nostra attualità, sulle stragi silenziose che avvengono nelle acque del nostro mare.

La mostra “Mediterraneo- Gli Invisibili” dell’artista Tina Parisi resterà aperta al pubblico dal 24 febbraio al 22 marzo 2025, presso l’Aula Mostre “Alfonso Frangipane” del Liceo Artistico di Reggio Calabria.

Orari di apertura della Mostra

Da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00

Il pomeriggio solo su prenotazione chiamando al numero: + 39 3939780197

Sabato: dalle ore 09:00 alle 12:00/domenica chiuso