Motta San Giovanni: eventi di agosto a Lazzaro, in un’estate da non perdere
Dall'1 al 25 agosto concerti, Festa Patronale, Festival del Mare e serate di solidarietà: il calendario degli eventi a Lazzaro di Motta San Giovanni
27 Luglio 2018 - 16:41 | di Pasquale Romano
Il prossimo mese a Lazzaro in Motta San Giovanni! Iniziative, concerti, sagre , feste… per non perderti gli appuntamenti.
gli eventi in programma nella cittadina jonica reggina:
- Mercoledì 1 Agosto , ore 21 – Lazzaro Piazza delle Medaglie d’Oro in prossimità dell’ <<Antiquarium Leucopetra>> – “ SALENTO IN…CANTO MEDITERRANEO” con A. Castrignanò in concerto
- a partire da Giovedì 2 Agosto – Lazzaro , Fornace . Porto Sant’Elia “ BENE COMUNE CICLI DI QUATTRO GIORNI DI VITA COMUNITARIA” a cura dell’Ass. Attendiamoci Onlusdi don Valerio C.
- Venerdì 3 Agosto , ore 21 – Lazzaro Piazza delle Medaglie d’Oro “ Spettacolo di arte varia” con inizio della Festa Patronale
- Sabato 4 Agosto , ore 21 – Lazzaro in Piazza delle Medaglie d’Oro , musical “ MADRE TERESA “ organizzato dalla Parrocchia
- Domenica 5 Agosto – a Lazzaro Festa Patronale SANTA MARIA DELLE GRAZIE , nel pomeriggio l’attesa Processione per le vie cittadine ed , alle ore 21, “ Spettacolo Musicale”
- Martedì 7 Agosto , ore 20:30 – Lazzaro Piazza delle Medaglie d’Oro “ 14^ Serata di Solidarietà” << La disabilità in piazza >>
- Mercoledì 8 Agosto , ore 21 – Lazzaro Piazzale ex Campo Sportivo ( Lido Sogno) “ LIBERAMENTE Festival 2018 “ organizzato dall’Associazione Kleos
- Giovedì 9 , Venerdì 10 e Sabato 11 Agosto , ore 20 – Lazzaro Piazzale area Municipio e lato Nord di Via Gianni Versace “ FESTIVAL DEL MARE – 3^ Sagra del pesce “
- Giovedì 16 Agosto , ore 21 – Lazzaro Piazzale ex Campo Sportivo ( Lido Sogno) VII edizione di “ LIBERAMENTE Festival 2018 “ con Eman in concerto
- Venerdì 17 Agosto , ore 21 – Lazzaro in Piazza delle Medaglie d’Oro “ Serata Folk” organizzata dal ‘Gruppo folklorico Lazzaro’ Centro Studi, Arti e Tradizioni popolari “ Paolo Capua”
- Sabato 18 Agosto , ore 21 – Lazzaro in Piazza delle Medaglie d’Oro “ Serata del Minatore” organizzata dall’Ass. Minatori mottesi ( V^ Ediz.)
- Sabato 25 Agosto , ore 18 – Lazzaro Centro Turistico di Accoglienza ‘Porta di accesso dell’Area Grecanica’ MOSTRA FOTOGRAFICA ‘Forma ed estetica del paesaggio mottese nella Fotagrafia dell’Arch. Walter Cozzupoli ‘
- ore 21 a Piazza del Popolo di Lazzaro “ FESTA BiancoRossa “ a cura dell’Associazione Polisportiva Dilettantisca “ C.S. Lazzaro 1974” .-
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