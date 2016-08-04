A Motta San Giovanni la 9a Americana Gara Internazionale
Il Comitato regionale Fidal organizza la nona edizione del Trofeo Francesco Verduci: presentazione alla stampa sabato 6 agosto alle 11 al Palazzo della Provincia
04 Agosto 2016 - 11:26 | di Vincenzo Comi
Il Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria, organizza la nona edizione dell’Americana Gara Internazione – Trofeo Francesco Verduci, in programma a Motta San Giovanni domenica 7 agosto.
L’evento, d’importanza nazionale, sarà presentato agli organi d’informazione e agli addetti ai lavori durante la conferenza stampa indetta per sabato 6 agosto, alle ore 11:00, presso il Palazzo della Provincia (RC).
Alla Conferenza Stampa prenderanno parte il presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il vicepresidente Giovanni Verduci, il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il presidente Fidal-Calabria Ignazio Vita, il responsabile organizzativo Domenico Ambrogio, lo speaker della maratona Lodovico Nerli Ballati.
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