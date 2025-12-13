A Motta San Giovanni il villaggio di Natale con show cooking e musica

Una due giorni caratterizzata da luminarie artistiche e punti si sosta instagrammabili, intrattenimento per i più piccoli e 50 casette in legno per ospitare commercianti e artigiani

Il centro storico di Motta San Giovanni è pronto ad accogliere e coccolare quanti, durante questo weekend, vorranno immergersi nella magia del Natale.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 17, la caratteristica collina mottese, a pochissimi chilometri dalla statale 106 e a conclusione di un percorso panoramico, si trasformerà in un Villaggio di Natale dove i visitatori saranno avvolti da luci e colori, musiche, profumi, sapori e tanto divertimento.

In piazza della Municipalità, piazza del Minatore e piazza Saragat, su un’area di oltre 2mila metri quadrati, sono più di 50 le caratteristiche “casette in legno” già posizionate e pronte ad ospitare artigiani e commercianti per quello che sarà uno dei più grandi “Mercatini di Natale” della Calabria.

Luminarie artistiche, giocolieri, trampolieri, musicisti della tradizione popolare, addobbi e punti di sosta instagrammabili, intrattenimento e giochi per i più piccoli per una due giorni che saprà di gioia, spensieratezza, divertimento e socializzazione.

Mercatini, show cooking e prodotti tipici

Passeggiando tra la monumentale fontana “Pasquale Alecce” e le creazioni artistiche dedicate ai Minatori, ammirando l’affaccio panoramico o esplorando la corte e le viuzze del quartiere “Baracche”, sarà possibile gustare prodotti tipici e acquistare regali per le festività.

Tra i prodotti tipici da gustare:

pane, salumi, formaggi, “frittole”, maccheroni, salsiccia, ‘nduja, zuppe, crespelle, rustici, ciambelle, crepes, zucchero filato;

vino, vin brulé, olio, miele;

tantissimi dolci natalizi e prodotti senza glutine.

Tra i regali e l’artigianato disponibili:

presepi, profumi, essenze, candele, ghirlande, addobbi natalizi, composizioni floreali;

ricami, ceramiche e oggettistica varia;

artigiani del legno, della tela, dei ricami, della pittura, degli strumenti musicali e degli addobbi.

È previsto un DJ set e uno Show Cooking che permetterà di scoprire, per poi magari replicare, tutti i segreti dei più importanti maestri pasticceri dell’area metropolitana. Particolare attenzione sarà prestata ai giovanissimi visitatori che saranno accolti in un’area loro dedicata e attrezzata per laboratori natalizi con mascotte Disney, la casa di Babbo Natale e il suo personalissimo Ufficio Postale.

Il programma dettagliato del Villaggio di Natale

Saranno presenti anche un angolo per interviste e per lanciare messaggi di auguri, dirette radiotelevisive a cura di Radio Touring 104 e Radio Antenna Febea, spettacoli musicali e un’ampia zona parcheggio.

Il servizio navetta gratuito è garantito per tutta la durata dell’evento, insieme a un presidio medico e la presenza di operatori informativi.

Il programma delle due giornate prevede: