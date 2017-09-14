Il cantiere é ancora aperto in casa Futura. Lo dimostrano i movimenti in uscita recenti.

Demetrio Crisalli, uomo squadra e atleta esemplare, per motivi di lavoro ha scelto per un anno di tornare all’ Aurora Gallico squadra dove ha militato prima di venire alla Futura di cui è stato capitano. Ancora una volta ha dimostrato la sua serietà e siamo sicuri che guiderà il Gallico verso una importante stagione.

Enrico Pronesti d’accordo con la società ha deciso di fare una esperienza per maturare ancora di più giocando da protagonista in un campionato diverso dalla B .Sarà infatti, anche lui, nella prossima stagione un calciatore dell’ Aurora Gallico.

Infine Mario Zago, meno di un mese a Reggio, ha deciso di spostarsi in altra società. Giocherà sempre in serie B nel Vicenza calcio a 5.

Ai tre ragazzi un grosso in bocca al lupo da parte di tutti i componenti della Poli Futura.

