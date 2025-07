Reggio, Museo del Mare Zaha Hadid: avanti spediti verso il lotto 1

Un passaggio decisivo per un’opera che rappresenta una delle sfide più importanti dell’amministrazione Falcomatà e uno degli investimenti più rilevanti per la città, con circa 130 milioni di euro a disposizione

Il cantiere del Museo del Mare di Zaha Hadid entra nella fase più operativa. Dopo mesi di lavori preparatori, la conferenza dei servizi per il lotto 1 – quello che riguarda i lavori veri e propri – secondo quanto raccolto si chiuderà nei prossimi giorni.

Fine del lotto zero, avanti con il cronoprogramma

“Sono state ultimate le operazioni di demolizione previste dal lotto zero – spiega l’assessore comunale Carmelo Romeo ai microfoni di CityNow – Abbiamo completato le bonifiche ambientali e quelle relative ad eventuali residuati bellici. L’impresa Cobar sta dimostrando grande professionalità e serietà”.

Parallelamente alle attività di cantiere, si è lavorato in anticipo anche sull’iter burocratico, così da non creare rallentamenti e rispettare tutte le prescrizioni imposte dagli enti coinvolti. “Stiamo lavorando con largo anticipo su alcuni passaggi amministrativi per evitare blocchi e procedere spediti. Sono stati fatti incontri con tutti gli attori coinvolti. Siamo nel pieno rispetto di tutti i target previsti”, evidenzia Romeo.

Un’opera che guarda oltre

Il Museo del Mare non è solo un’opera pubblica, ma un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo e di visione della città. “Il Museo del Mare è il centro di questa visione di rapporto con il mare. Non rappresenta soltanto un’opera architettonica, ma la ciliegina e il fulcro di una strategia che riguarda non solo Reggio Calabria, ma l’intera regione” sottolinea l’assessore Romeo.

L’intervento è finanziato attraverso due diversi canali: PNRR, con scadenza entro il 2028, e PNRR Plus, con scadenza nel 2029. “Siamo perfettamente dentro il cronoprogramma”, rassicura Romeo.

Il Museo del Mare, firmato dall’archistar Zaha Hadid, si affaccia al futuro dal litorale dello Stretto. Un’opera che punta a restituire centralità al mare e che vuole proiettare Reggio Calabria, e la Calabria tutta, in una nuova dimensione culturale e turistica.