Festival itinerante di musica elettronica il 3, 9 e 10 agosto al Castello Murat di Pizzo e all'anfiteatro di Torre Marrana, con ospiti internazionali

Somewhere è il festival itinerante che – attraverso nuovi linguaggi musicali – punta alla riscoperta e rivalorizzazione turistica e culturale dei luoghi più suggestivi della Calabria. Ogni anno la scelta di una o più location diverse, arricchite dalla presenza di artisti di primo piano nel panorama della musica elettronica, lo rendono un appuntamento probabilmente unico nel suo genere in Italia. Dopo le prime due edizioni servite a dare slancio al progetto, quest’anno Somewhere torna più interessante che mai.

Le date sono quelle del 3, 9 e 10 agosto, le location due assoluti gioielli della costa tirrenica: da un lato, la terrazza del Castello Murat di Pizzo, calata a strapiombo sul mare, con una vista mozzafiato su tutto il Golfo di Sant’Eufemia; dall’altro l’anfiteatro all’aperto di Torre Marrana (nell’immagine in apertura), nel comune di Ricadi, alle cui spalle si affaccia Capo Vaticano, località principe della Costa degli Dei.

Nella lineup della kermesse svettano i nomi degli australiani Tornado Wallace e Mall Grab, alfieri del suono house di qualità; dei dj tedeschi Session Victim e di Ross From Friends, producer londinese tra gli artisti seminali nella nuova corrente riconosciuta dalla critica come “lo-fi house”, al suo esordio assoluto in Italia.