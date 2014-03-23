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Musica, spettacolo, divertimento, sana competizione, solidarietà. Tutto questo è ‘Giovani Voci 2014!’

Giunto alla decima edizione, il concorso canoro per ragazzi dai 6 ai 18 anni ha già le date di finali e iscrizioni: tutto sul programma 2014

23 Marzo 2014 - 12:25 | di Redazione

Concorso canoro Giovani Voci 2014 al Teatro Greco del Parco della Mondialità di Gallico

Sembra ieri quando il Concorso Canoro “Giovani Voci” muoveva i suoi primi passi. Era il 2005 ed il 9 luglio di quell’anno andava in scena il primo capitolo di un evento giunto oggi all’invidiabile traguardo della decima edizione. L’appuntamento 2014, dunque, sarà di caratura storica, e l’Oratorio “Don Bosco” di Gallico con la A.S.D. Polisportiva Giovanile Salesiana “Aurora Gallico” hanno già messo a punto tutti i dettagli in attesa delle serate finali previste a Reggio Calabria, sabato 26 e domenica 27 luglio, nella splendida cornice del Teatro Greco del Parco della Mondialità di Gallico, struttura gestita dai Padri Missionari Saveriani.

Alla decima edizione dell’evento musicale potranno partecipare bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, per la precisione nati esclusivamente tra il 1996 ed il 2007. Le iscrizioni si apriranno il 25 marzo e si concluderanno l’8 aprile. Per ulteriori dettagli e per consultare il regolamento dell’edizione 2014 si rimanda al sito internet ufficiale del concorso, www.giovanivoci.it, dal quale è anche possibile scaricare il modulo di iscrizione.

Ventotto le voci in gara nel corso della scorsa edizione targata 2013, tra le quali si sono distinte quelle dei vincitori assoluti: Andreea Marcu per la categoria bambini, Agnese Dato per la categoria ragazzi e Ramona Parisse per la categoria giovani. A Fabio Firriolo e Francesca De Carlo è stato assegnato, invece, il premio del pubblico tramite il sistema “sms voto”.Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione di “Giovani Voci” ai seguenti numeri: 320 8432912 – 320 6186437 – 320 7298318.

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