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Musiche di Brunori Sas accompagnano mostra su Frida Kahlo

Alla mostra su Frida Kahlo al MUDEC di Milano la canzone 'Diego e Io' di Brunori Sas accompagna i visitatori in una sala del museo

03 Febbraio 2018 - 15:49 | di Pasquale Romano

Brunori Sas in concerto al Teatro Rendano durante il tour Il cammino di Santiago, foto di archivio

Appuntamento imperdibile dall’1 febbraio al 3 giugno 2018 al MUDEC-Museo delle Culture di Milano per tutti gli appassionati di arte. Nelle prossime settimane, infatti, il museo meneghino ospiterà la prestigiosa mostra Frida – Oltre il Mito, un’esposizione che includerà un totale di 70 fra dipinti e disegni della celeberrima pittrice messicana frida Kahlo.

La mostra raccoglie per la prima volta in 15 anni tutte le opere provenienti dal museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo. Fra le opere anche molti pezzi prestati all’Italia per la prima volta in assoluto.

Per l’occasione, i visitatori avranno la possibilità di godersi una delle canzoni recenti di Brunori Sas, che verrà trasmessa in sottofondo in una delle sale del museo. il brano scelto è ‘Diego e Io‘, un brano tratto da ‘A Casa tutto bene‘ che racconta proprio la storia d’amore fra Frida Kahlo e Diego Rivera, ed è stata scritta a quattro mani con Antonio Dimartino.

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