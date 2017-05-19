“Il Musicista Transmoderno”: Corrado Rustici al RockOn 2017

L’Associazione “RockOn – Martirano Lombardo” è lieta di annunciare l’arrivo in Calabria, per la prima volta in carriera e in esclusiva regionale, di uno dei più importanti musicisti, produttori e arrangiatori italiani, apprezzatissimo all’estero, che, con il suo lavoro e le sue qualità uniche, ha portato al successo album di artisti come Whitney Houston, Aretha Franklin, Elton John, George Benson, Zucchero, Elisa, Ligabue, Claudio Baglioni e tanti altri. Si tratta di Corrado Rustici, uomo di musica a 360° che approderà a Martirano Lombardo con la sua Masterclass “Il Musicista Transmoderno“.

Rustici tratterà molteplici argomenti, tra cui:

Il chitarrista moderno Come applicare i vari temi musicali, acquisiti con lo studio e la ricerca, alla costruzione e allo sviluppo di una carriera da musicista all’interno di un’industria in continuo cambiamento Il ruolo del produttore artistico Tecniche di produzione Il ruolo di un musicista nella costruzione di una composizione e registrazione di un brano Lo sviluppo di una visione artistica

Una lectio interessantissima e unica nel suo genere, rivolta ai musicisti ma anche agli arrangiatori, aspiranti produttori e tecnici del suono.

La Masterclass di Corrado Rustici avrà luogo nella Sala Polifunzionale “Cesare Nava”, a Martirano Lombardo”, il 27 maggio alle 19.

Per info e prenotazioni: rockon.martiranolomb@gmail.com – 3291368050