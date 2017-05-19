“Il Musicista Transmoderno”: Corrado Rustici al RockOn 2017
Il 27 maggio a Martirano Lombardo la masterclass del produttore che ha lavorato con Whitney Houston, Aretha Franklin ed Elton John
19 Maggio 2017 - 14:03 | di Federica Geria
L’Associazione “RockOn – Martirano Lombardo” è lieta di annunciare l’arrivo in Calabria, per la prima volta in carriera e in esclusiva regionale, di uno dei più importanti musicisti, produttori e arrangiatori italiani, apprezzatissimo all’estero, che, con il suo lavoro e le sue qualità uniche, ha portato al successo album di artisti come Whitney Houston, Aretha Franklin, Elton John, George Benson, Zucchero, Elisa, Ligabue, Claudio Baglioni e tanti altri. Si tratta di Corrado Rustici, uomo di musica a 360° che approderà a Martirano Lombardo con la sua Masterclass “Il Musicista Transmoderno“.
Rustici tratterà molteplici argomenti, tra cui:
- Il chitarrista moderno
- Come applicare i vari temi musicali, acquisiti con lo studio e la ricerca, alla costruzione e allo sviluppo di una carriera da musicista all’interno di un’industria in continuo cambiamento
- Il ruolo del produttore artistico
- Tecniche di produzione
- Il ruolo di un musicista nella costruzione di una composizione e registrazione di un brano
- Lo sviluppo di una visione artistica
Una lectio interessantissima e unica nel suo genere, rivolta ai musicisti ma anche agli arrangiatori, aspiranti produttori e tecnici del suono.
La Masterclass di Corrado Rustici avrà luogo nella Sala Polifunzionale “Cesare Nava”, a Martirano Lombardo”, il 27 maggio alle 19.
Per info e prenotazioni: rockon.martiranolomb@gmail.com – 3291368050
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