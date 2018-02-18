di Enzo Bollani – A una settimana dalla fine del 68esimo Festival di Sanremo, aka Festival della Canzone Italiana, come giustamente Massimo Ranieri ha voluto sottolineare anni fa, qual è il vero vincitore?

C’è quasi sempre una netta distinzione tra vincitore e vincitore morale, e quest’anno i vincitori morali sono un paio. Solo uno è salito sul podio, al secondo posto, ed è un gruppo: Lo Stato Sociale.

Lo Stato Sociale e la canzone più vera del Festival

Erano anni che si sentiva parlare di loro, nell’ambiente dell’underground, dell’indie e del para sociale, e alla fine sono usciti. Lo hanno fatto con una canzone intelligente, così vicina e vera da essere quasi scontata, ma il picco vero è una domanda: “Perché lo fai?

“.

In un’Italia in cui non piace lavorare, o chi lavora è accusato puntualmente di essere un ladro, un pezzo del genere è un ritratto impietoso e corretto.

Ma non era pensabile vincesse un pezzo che, sostanzialmente, ha lo stesso spirito di quello che ha vinto l’altr’anno, peraltro finito improvvisamente nel dimenticatoio, come “Occidentali’s Karma“.

Perché Una vita in vacanza non sarà un evergreen

Ciò che è probabile è che “Una vita in vacanza” non diventi esattamente un evergreen alla “Sapore di Sale” o alla “Albachiara“, perché è troppo vivace e allegro, e soprattutto poco corale.

Insomma, a pochi fa piacere quello che dice, mentre è molto più bello sentirsi italiani anche se con l’autoradio sempre nella mano destra, che non si vede più dagli anni Ottanta.

È un gruppo troppo raffinato per vincere, come troppo raffinati erano gli Elio e le Storie Tese, nel 1996, anch’essi in gara sotto forma di fantasmi di loro stessi, a darci un evitabile “Arrivedorci” e a farci vedere come i Pooh, pur sfasciati, tanto da loro derisi negli anni, siano invecchiati meglio.

Che ironia: loro furono i vincitori morali, e ora la loro presenza rischia di essere immorale.

C’è da chiedersi se poi davvero si ritireranno, o se sia la solita tiritera.

Il trittico Vanoni, Pacifico e Bungaro

Quindi, visto che il vincitore morale alternativo era il trittico Ornella Vanoni, Pacifico e Bungaro (sottovalutato alla nascita), non resta che constatare come Sanremo sia la classica neve al sole, nonostante gli inciuci, nonostante le italianerie e la consuetudine totale della messa in scena, da qualcuno erroneamente indicata come “messa cantata”.

Nessuna messa. Nessun canto.

Nemmeno del cigno.

Per Lo Stato Sociale, questo è solo l’inizio.

Aspettiamo l’estate per capire se vorranno essere sentimentali o se, come è lecito, inizieranno a lavorare su un disco nuovo e lo anticipino con un singolo capace di farli entrare ufficialmente nell’album delle figurine.

Come si fa a non concludere con un Ciaone?