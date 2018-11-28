I The Sunset, band tra Messina, Campo Calabro e Milano, in concerto a Milano alle 21 tra prog anni 70, pop, rock e musica da giostra

di Enzo Bollani – Dallo Stretto a Milano è un viaggio pazzesco, perché Reggio Calabria ci risulta essere qualche km più giù, fossimo anche terrapiattisti, complottisti o lavoratori in nero per l’azienda del papy.

Metà meneghin-brianzoli, metà dello Stretto, tra Messina e Campo Calabro, ma non proprio nel mezzo, altrimenti sarebbero residenti sulla Caronte, i The Sunset si esibiscono a Milano, stasera, in uno dei locali storici del Jazz e del buon vivere, del Vino e della Cucina più tipica della Madonnina.

Ma questa sera il menù verrà stravolto, ed ecco che compariranno, come per magia, o come il miraggio della Fata Morgana, commistioni tra Nord e Sud totalmente inaspettate, inedite, inesplorate. Oscillando tra prog anni ’70 e pop, tra rock e musica da giostra, i The Sunset mostreranno le loro specialità, a partire dalle 21:00.

L’idea della serata è di quello che scrive, unitamente al produttore televisivo Luca Deandrea, noto per le sue esperienze in Magnolia e su Real Time.