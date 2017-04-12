I Must Have della primavera 2017 arrivano dal mare

Una crema al bergamotto e miele biologico e un profumatore d'ambiente dalle note marine: i due prodotti scelti da Acqua degli Dei per la primavera

Ci siamo, la primavera è sbocciata, e con essa la nostra voglia di ricaricarci di sole e benessere! Se sei amante del mare e della natura, allora questo piccolo prontuario è proprio per te.

Acqua degli Dei ha selezionato 2 prodotti “must to have” della primavera, per far entrare già da subito il calore del sole nel tuo beauty, e la leggerezza del mare nella tua casa.

Si tratta della crema Nettare degli Dei e del Profumatore d’ambiente Blu. Scopriamoli insieme!

Nettare degli Dei

Lo dice già il nome…un vero toccasana per lo spirito e il corpo che si ispira al prezioso nettare degli Dei, ideale per rigenerare naturalmente la pelle di viso e corpo dopo l’esposizione ai primi raggi del sole dopo una passeggiata al parco, al mare, in bicicletta, ecc.

Si presenta come una soffice crema profumata, 100% naturale, creata artigianalmente con essenza di bergamotto e miele biologico ottenuto dalle api che pascolano in aree incontaminate della Calabria. Un prodotto ipoallergenico pensato anche per le pelli più delicate, che dona sollievo alla pelle disidratata, rigenera, tonifica e protegge il corpo lasciando un delizioso profumo. Una vera carezza per accogliere la primavera sul corpo.

Acqua degli dei la propone in una pratica confezione da 100 ml al costo speciale di €14,00.

Per acquistarla online: http://www.acquadeglidei.it/prodotti/crema-nettare-degli-dei-miele-bergamotto-calabria/

Profumatore

In attesa del weekend e delle prime passeggiate sulla spiaggia, puoi già rivivere l’emozione del mare profumando l’aria di casa con il profumatore BLU. Nelle stanze scaldate dai primi raggi del sole, diffonderai un profumo leggero di macchia mediterranea e di note marine che evocano la leggerezza del vento e la voglia di libertà.

Blu è racchiuso in un’elegante bottiglia adatta ad integrarsi con lo stile di ogni ambiente, dal più classico al più moderno.

Acqua degli Dei lo propone nel formato di 250 ml al costo di €38,00 euro.

Per acquistarlo online: http://www.acquadeglidei.it/prodotti/profumazione-ambiente/

Vuoi entrare subito nel mood primavera Acqua degli Dei? Puoi riceverli direttamente a casa con un click!

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