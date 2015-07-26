MuTraKa, al Pepy’s Beach la musica elettrizzante dagli echi tribali fusi ad antiche ballate

Il lido Pepy's Beach ospita il live dei MuTraKa, band calabrese che presenta il nuovo album tra tarantelle, lira e chitarra battente

Immagina una notte di mezz’estate avvolta dalla brezza del mare e lasciati coinvolgere da uno spettacolo dal sapore di Calabria Antica.

La sera di Giovedì ha visto protagonista la band MuTraKa , nuova formazione ma di esperienza decennale , nata dall’iniziativa del chitarrista Nino Paviglianiti e del cantante Paolo Paviglianiti , con Piero Gattuso al basso elettrico , Francesco Marrara alla lira , Lorenzo Paviglianiti alle percussioni , Francesco Dieni alla chitarra battente e Domenico Amodeo alla voce.

Il nuovo album MuTraKa

La band ha presentato al pubblico il nuovo album dal titolo “MuTraKa” composto da pezzi inediti , nonché il vasto repertorio attinto dalla tradizione calabrese.

Musica elettrizzante e coinvolgente dagli echi tribali fusi ad antiche ballate , la lira che rivisita vecchi brani , la voce profonda di Paolo che accompagna gli spettatori alla riscoperta di detti antichi e legende popolari , mentre la chitarra di Francesco segue il basso di Piero che accarezza le note della zampogna al ritmo incalzante di tarantelle riecheggiate dalle percussioni di Lorenzo.

Splendida l’esecuzione di un brano di Walter Guido , un sound etnico per eccellenza, unione sinergica di tradizione e innovazione.

Tanti gli amici del gruppo che hanno voluto essere presenti per festeggiare il nuovo album di MuTraKa tra i quali menzioniamo Gabriele Albanese che in una improvvisazione memorabile si è esibito con loro regalando al pubblico forti emozioni.

La serata al lido Pepy’s Beach

Tra allegria e aperitivi vari il lido Pepy’s Beach è stato palcoscenico di un evento unico dove una platea scatenata ha ballato fino a tarda notte .

A fine serata la soddisfazione di tutti è stata grande e allora che altro aggiungere se non un arrivederci al gruppo MuTraKa

alla loro prossima esibizione.