Legambiente e altre associazioni e comitati di quartiere danno vita a una rete cittadina per i temi dell'ambiente e dei rifiuti, aperta a chi vuole aderire

Nasce a Reggio Calabria la Rete di Associazioni, Comitati e cittadini “ Coordinamento per l’ambiente RC”, gruppo di lavoro e strumento per mantenere i contatti e scambiare informazioni, idee e proposte tra i cittadini attivi nei quartieri in gruppi informali o comitati, e associazioni che hanno a cuore i temi dell’ambiente e dei rifiuti.

Chi ha dato vita alla Rete

I membri che hanno dato vita alla Rete sono Legambiente, Associazione Differenziamoci Differenziando, Tribù del Fare, Ass.Rifiuti Zero Reggio Calabria, Coordinamento di Quartiere Arghillà , Ass.culturale Magnolia, Ecokerò, Pro Loco Bocale città di Reggio Calabria, e sono soggetti che hanno partecipato ad iniziative comuni quali giornate ecologiche e informazioni ai cittadini in questi ultimi anni in cui è partita a Reggio Calabria la raccolta differenziata ,e questa “sfida”, nuova per la città, ha fatto crescere l’attenzione per l’ambiente, richiedendo un maggior grado di coinvolgimento tra i cittadini e l’Amministrazione.

La Rete è aperta a tutti i soggetti che abbiano già operato nelle attività ambientali, scambiando esperienze, fornendo contributi e collaborando alle varie attività sia di divulgazione (informazione ai cittadini, nelle scuole e nelle parrocchie etc.) che concretamente operative sul territorio (pulizia straordinaria di quartieri, giornate ecologiche etc.) o che intendano farlo laddove ce ne fosse bisogno , con spirito mutualistico, con l’obiettivo di rendere la nostra città più vivibile, supportare, monitorare ed implementare l’azione del Comune e della concessionaria dei rifiuti, coinvolgendo cittadini, esperti e associazioni in modo costruttivo e propositivo.

Come aderire e la sede provvisoria

Chiunque condivida le finalità del Coordinamento può chiedere di farne parte.

La sede provvisoria è in cda Gagliardi 10 , Arangea, presso il Laboratorio Radici, l’email è coordinamentoambienterc@gmail.com