Nasce il “Cerchio dell’immagine”: Centro di Formazione Fotografica

Nasce a Reggio Calabria l'associazione che vuole diffondere la fotografia in Calabria e nel Sud con workshop formativi e il festival La Misura del Paesaggio

«Il Festival non rimarrà un evento isolato, per il prossimo anno stiamo già pensando ad un progetto più articolato». Ci avevano lasciato con questa promessa gli organizzatori de La Misura del Paesaggio, il festival di fotografia promosso da Borghi Solidali, Servizifotografici.net e Nonsense con il contributo della Fondazione con il Sud che -nel 2013- con le sue immagini aveva incorniciato il suggestivo Borgo di Pentadattilo trasformandolo per otto giorni in un laboratorio di idee, arte e cultura.

Nasce l’associazione a Reggio Calabria

Da quell’esperienza quindi, non isolata, nasce in questi giorni Il Cerchio dell’Immagine, un’associazione culturale fotografica che ha come obiettivo quello di diffondere la fotografia in Calabria e in tutto il sud Italia. L’associazione, con sede a Reggio Calabria, in via Pio XI dir. Privata 37, accoglie nel direttivo figure professionali differenti ma accomunate dalla volontà di contribuire alla crescita culturale del SUD. Il consiglio direttivo è composto da: Alessandro Mallamaci (Presidente), Teodora Malavenda (Vice-Presidente), Elena Trunfio (Segretario), Chiara Scali e Giuseppe Melia (Consiglieri).«Abbiamo deciso di creare un progetto articolato per mettere in rete tutte le attività che negli ultimi cinque anni abbiamo realizzato in tema di fotografia. – spiega il presidente Alessandro Mallamaci – Dall’associazione ripartiremo per proporre eventi formativi a 360 gradi sulla comunicazione visiva e ad accompagnarci in questo percorso saranno professionisti a livello nazionale e internazionale».Evento di punta de Il Cerchio dell’Immagine sarà proprio il Festival La Misura del Paesaggio articolato, quest’anno e fino alla primavera del 2015, nella versione OFF, dedicata esclusivamente alla formazione, che sarà inaugurata dal workshop “Racconti dallo Stretto” (dal 13 al 16 novembre) del fotografo Filippo Romano che continuerà il suo lavoro di ricerca per la costituzione di un archivio fotografico dell’area dello Stretto.

A ottobre del prossimo anno, invece, si svolgerà la versione integrale del Festival con la direzione artistica di Massimo Mastrorillo della LUZ Photo Agency, che ancora una volta avrà come obiettivo quello di stimolare e imporre riflessioni ampie sul paesaggio, attraverso una fotografia non intesa in quanto esercizio di stile, bensì quale strumento di conoscenza ed esame di società e culture.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.ilcerchiodellimagine.it o scrivete a info@ilcerchiodellimagine.it on line