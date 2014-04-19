Nasce in Puglia il primo servizio di Bikesharing italiano

Da qualche giorno è online il sito www.bikesurfing.it il nuovo portale che permette a chiunque voglia affittare una bicicletta o mettere a noleggio la propria, di farlo in modo facile ed immediato. Un bike sharing internazionale a disposizione di coloro che vogliono vivere la nostra terra su due ruote!

Un servizio fino ad oggi assente in Italia nasce dal profondo sud, dalla Puglia ciclabile tramite l’ Associazione Ciclomurgia, che con questo progetto ha vinto nel 2013, il Bando della Regione Puglia, “PugliApedali”, promosso dall’ Assessorato Regionale alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, all’interno del programma Crea-Attiva-Mente!!Ma perché è utile bikesurfing?

Quante volte, viaggiando in treno o in autobus, vi sarebbe piaciuto portare la vostra bicicletta con voi, per arrivare nella città di destinazione e poter pedalare in completa autonomia senza aspettare autobus, metro o taxi?

Come funziona Bikesurfing.it

BIKESURFING.IT è l’alternativa a tutto ciò, un social network che serve a mettere in contatto gli utenti che noleggiano le proprie biciclette e coloro che vogliono prenderle a noleggio.

Chiunque potrà così prenotare online una bicicletta prima di partire e una volta arrivato a destinazione, incontrare il proprietario della bici stessa e ultimare il noleggio.

Naturalmente sia noleggiare una bici che mettere a noleggio la propria non ha costo, se non il prezzo del noleggio poiché Bikesurfing non trattiene alcuna commissione per l’utilizzo del sito.

Come registrarsi e mettere a noleggio la propria bici

Un Bike Sharing tra gli utenti funziona se a partecipare al progetto si è in tanti, per farlo basta registrarsi, completare il profilo utente inserendo i propri dati e quelli della bicicletta che s’intende mettere a noleggio (eventuali accessori, altezza del pedalatore abituale, tipo di bici, foto etc etc).La biciclette non sono state fabbricate per star ferme in un sottoscala o in un garage, ma per scorrazzare per le strade in giro per il mondo.

Grazie a Bikesurfing.it puoi guadagnare affittando il tuo velocipede quando non lo usi e contemporaneamente essere sostenibile per l’ambiente.

In questo modo tu e la tua bicicletta sarete entrambi più felici: tu con qualche soldo in più in tasca e lei con le ruote in movimento a farsi bella zigzagando tra macchine in coda. Tutte le info suhttp://www.bikesurfing.it