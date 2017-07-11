Nasce la rivista “Colori Metropolitani”

E’ stato presentato presso la Sala Convegni “Francesco Perri” Palazzo Corrado Alvaro Città Metropolitana di Reggio Calabria il magazine “COLORI METROPOLITANI dell’area di Reggio Calabria – ESTATE 2017”

Durante l’incontro, moderato dal giornalista Vincenzo Ielacqua, sono state illustrate le motivazioni che hanno indotto l’azienda “Calabria’s” a realizzare questa pubblicazione, creata con lo scopo di restituire dignità turistica e culturale al territorio reggino nella sua interezza.

Sono intervenuti Jessica Pisani e Fausto Laganà, che hanno curato la direzione ed il coordinamento del progetto. Un magazine di 80 pagine a colori con tutto quello che bisogna conoscere sui luoghi, l’arte, la storia, le tradizioni, i profumi e i sapori di una terra incantata e bellissima che sarà in distribuzione gratuitamente in tutta la Calabria, nei principali luoghi turistici.

Sono intervenuti durante la presentazione anche il consigliere metropolitano Demetrio Marino, il Presidente del Parco dell’Aspromonte Giuseppe Bombino il Sindaco di Condofuri Salvatore Mafrici ed il Sindaco di Africo Francesco Bruzzaniti. Tutte le autorevoli presenze istituzionali hanno espresso all’unisono grande soddisfazione per la pubblicazione di una rivista che premia la Calabria che lavora , produce e merita la giusta visibilità.