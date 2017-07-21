Una birra per Locri.

Tre ragazzi.

Un marchio.

Un unico intento: esportare ovunque un nome storico dietro un prodotto di qualità.

Nasce, dalla ricetta di BeerLocri, “Nosside”, la prima birra con l’etichetta della città di Locri. La passione per la birra artigianale ci ha spinti oltre ogni aspettativa, portando sempre con noi l’identità locridea.

Sicuri di incontrare molti ostacoli sul cammino, siamo stati motivati da questa sfida proprio perché il “chi te lo fa fare” è stato sempre una prerogativa assoluta di questa terra. Abbiamo preferito metterci in gioco senza speranza alcuna, senza pretese, con goliardia, per darci ancora una volta la spinta necessaria per non chinare mai la testa davanti a nessuna difficoltà.

BeerLocri e la prima ricetta: una Lager

BeerLocri, prima di un’etichetta, prima di un evento, è un gruppo organico di persone che hanno voglia di fare.

La birra, che da secoli ha unito sempre tutti, ha unito anche noi che, da ormai due anni, lavoriamo a questo progetto. Questa prima ricetta è dedicata a una birra Lager, in stile tedesco: birra chiara, a bassa fermentazione, di colore giallo-oro, con schiuma intensa e pastosa, un retrogusto equilibrato, adatta per accompagnare qualsiasi pasto. Si è deciso, così, di partire con una birra dal gusto delicato, ma allo stesso tempo intenso di profumi, in modo che tutti possano degustare questo prodotto artigianale.

Certi che questa sfida possa portarci la soddisfazione di vedere sui vostri tavoli l’etichetta BeerLocri, vi aspettiamo numerosi, dal 4 al 6 agosto, presso il lungomare lato nord di Locri.

Il “piacere” della NOSSIDE…in anteprima a BeerLocri 🍻

Gabriele Polito

Mariangela Verteramo

Daniele Verteramo