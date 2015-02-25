Nasce Video Touring “la radio che si guarda, la Tv che si ascolta” sul canale 655 del digitale terrestre

Venerdì 27 febbraio alle ore 11, nella sala conferenze della Provincia di Reggio Calabria, sarà presentata Video Touring “la radio che si guarda, la Tv che si ascolta” in onda dal primo marzo sul canale 655 del digitale terrestre. Un appuntamento dedicato agli organi di informazione ma anche e soprattutto ai cittadini che in questi anni hanno premiato Radio Touring come la più ascoltata di Reggio Calabria e della sua provincia e che dal primo marzo potranno guardare/ascoltare Video Touring in tutta la Calabria attraverso il canale 655, e ovunque in diretta streaming sul www.videotouring.it.

Video Touring, come recita un fortunato e consolidato brand, è la naturale evoluzione di una passione. Il primo marzo 1976 nasceva Radio Touring. Il primo marzo 2015 nascerà Video Touring: non una nuova televisione, non una nuova radio, ma un nuovo modo di fare radio e televisione.

Trentanove anni possono essere tanti. O pochissimi. I nostri sono volati via in un attimo: ieri pionieri dell’etere, con le prime trasmissioni radio, oggi pionieri di un nuovo modo di essere e di esserci. Il nostro approdo sul digitale terrestre è stato naturale come ogni passo fatto in questi 39 anni.

Radio e Tv si incrociano sul canale 655

La radio che si guarda e la Tv che si ascolta si alterneranno – contaminandosi – sul canale 655 del digitale terrestre, declinando un nuovo modo di essere media musicale, sportivo, informativo, culturale. Declinazioni che si legheranno sempre più all’attualità e all’esigenza di un rapporto diverso e di interazione con i telespettatori/ascoltatori attraverso le nuove tecnologie e i social network. La nostra squadra di speaker, i dj, i nostri conduttori e la nostra redazione giornalistica accompagneranno i telespettatori/ascoltatori per tutta la giornata in una divisione delle fasce orarie concepita appositamente per incontrare i gusti e le esigenze degli utenti.

L’informazione, la musica, lo sport, la cultura e gli approfondimenti saranno i punti di forza di una nuova programmazione che si arricchirà di nuovi contenitori studiati appositamente per il video, mantenendo e trasformando in radiovisione le trasmissioni che hanno decretato il successo di Radio Touring.

Perché Touring cambia insieme ai media

Sono cambiati i mezzi di comunicazione, con l’arrivo dei new media. È cambiato il modo di fare informazione. Sono cambiate le attenzioni di un pubblico sempre più esigente, circondato come è da un’eterogeneità di notizie, intrattenimento, approfondimento, divertimento. E non potevamo che cambiare anche noi, sempre attenti all’evoluzione della comunicazione, orizzonte da non perdere mai di vista per far evolvere la nostra passione. Che è racchiusa nelle tante declinazioni di Touring: siamo partiti dal 104. La migliore frequenza per fare un salto verso il 655.La radio che si guarda, la tv che si ascolta è un nuovo modo di guardare: vedere. Un nuovo modo di sentire: ascoltare. Il nuovo canale digitale terrestre, il 655, è il luogo degli incroci. Un cross continuo di radio e video, che a loro volta si incrociano con spettatori che sono innanzitutto ascoltatori.

Il primo appuntamento è a Reggio Calabria venerdì 27 febbraio, ore 11, nella sala conferenze della Provincia in Piazza Italia. Il secondo, corale, di festa e di condivisione, è il primo marzo: dopo la partenza della programmazione, alle 7 del mattino, dalle ore 11 prenderà il via davanti ai microfoni e alle telecamere di Touring la maratona inaugurale, che andrà ad oltranza, alternando i protagonisti del network in conduzione congiunta con gli amici che verranno a trovarci negli studi di Campo Calabro, area progetto 5 (ingresso laterale). Tutto ciò che succederà nello spazio TOURING sarà trasmesso in diretta sul canale 655 del digitale terrestre, sulle frequenze 104 e 4 e in streaming.