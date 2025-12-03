Natale a Reggio, Falcomatà: ‘Nuove luminarie instagrammabili. Una città bella e accogliente’

Reggio Calabria è pronta a vivere un Natale che vuole essere innanzitutto “casa” per tutti: per i reggini che tornano nella città per le festività, per quelli che vi restano, e per i turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, durante la conferenza di presentazione degli eventi che animeranno la città dal 5 dicembre al 6 gennaio, ha parlato con entusiasmo del programma natalizio, ribadendo come l’obiettivo sia quello di rendere la città un luogo accogliente, dove l’atmosfera natalizia si respira nelle vie e nei cuori di chi la vive.

Reggio Città Natale 2025 come sinonimo di casa

“Il Natale è anche il momento in cui tanti figli della nostra terra rientrano in città – ha affermato Falcomatà – e l’obiettivo, come sempre, è quello di far trovare ai reggini di ritorno, a quelli che restano, e ai tanti turisti che ci sono, una città bella e accogliente, in cui l’atmosfera natalizia è palpabile in ogni angolo”.

Un’atmosfera che, quest’anno, si arricchirà ulteriormente con eventi organizzati dall’amministrazione comunale e dalla Città Metropolitana, pensati per coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai turisti agli anziani.

“Anche i nostri anziani, che a volte fanno fatica a frequentare le zone del centro, grazie al bando rivolto alle associazioni, potranno partecipare alle tante attività natalizie organizzate nei quartieri e nelle zone più periferiche, respirando l’atmosfera delle festività”.

Luminarie Instagrammabili e attività per tutti

Quest’anno, le tradizionali luminarie che illuminano il Natale reggino si arricchiranno con nuove installazioni che, secondo il Sindaco, saranno “oggetto di tantissime fotografie” e sicuramente “instagrammabili“.

“Un Natale che avrà uno sguardo anche al sociale, con la consueta raccolta di doni, la casetta di Babbo Natale e i mercatini di Natale che si terranno tra Piazza Duomo e Piazza Italia”, ha spiegato Falcomatà.

Anche se quest’anno non ci sarà il consueto villaggio natalizio alla Villa Comunale, a causa dei lavori di riqualificazione, dal 20 al 23 dicembre il centro storico sarà animato da eventi davvero speciali.

“Vedremo le strade del centro storico attraversate da artisti, anche di livello internazionale, che realizzeranno sculture nel ghiaccio. Un Natale per tutti, ma soprattutto per i bambini”, ha dichiarato il Sindaco.

Sostegno alle aziende locali con “Compra Reggino”

In un periodo di festività, non manca l’attenzione alla comunità e agli imprenditori locali. Falcomatà ha sottolineato l’importanza di sostenere le aziende del territorio, con una campagna di comunicazione lanciata ieri dall’assessore Tripodi, che invita a “comprare Reggino” per aiutare i commercianti e le piccole imprese locali:

“La prossimità è ciò che salva le nostre città, aiuta i nostri luoghi e supporta i nostri imprenditori. È fondamentale che in queste settimane, e sempre, scegliamo di valorizzare ciò che è nostro”.