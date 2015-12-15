Natale a Palazzo Arnone: Tra passato e presente

Venerdì 18 dicembre 2015, alle ore 17.00, in occasione delle festività natalizie, Palazzo Arnone ospiterà un incontro dedicato all’arte antica e contemporanea, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Comune di Cosenza.

Gli interventi previsti

Alla manifestazione interverranno Angela Tecce, direttore Polo Museale della Calabria; Mario Occhiuto, sindaco e presidente della Provincia di Cosenza; Margherita Eichberg, soprintendente Belle Arti e Paesaggio della Calabria; Salvatore Patamia, direttore Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria; Carmine Gesualdo, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza; Francesco Bruno, sindaco di Belmonte e Nella Mari, direttore della Galleria Nazionale di Cosenza.

Angela Tecce e Margherita Eichberg presenteranno al pubblico l’Annunciazione di Belmonte Calabro che sarà esposta nelle sale di Palazzo Arnone.

L’Annunciazione di Belmonte Calabro

L’opera, proveniente dalla Chiesa dell’Annunciazione in Belmonte Calabro, databile alla fine del sec. XV, è esempio mirabile della ripresa, in ambito napoletano, di forme pittoriche strettamente legate all’ambiente catalano-valenciano-andaluso. La tavola dell’Annunciazione, oggetto negli ultimi anni di un nuovo restauro, viene restituita al grande pubblico come una delle opere più interessanti nel panorama artistico meridionale. Presenterà il dibattito storico-artistico in corso sull’attribuzione dell’opera Melissa Acquesta.

Mario Occhiuto presenterà l’iniziativa BoCS Art con il curatore Alberto Dambruoso, direttore artistico de I Martedì Critici, l’associazione culturale che, in collaborazione con il Comune e la Provincia di Cosenza, ha ideato e promosso il progetto di Residenza artistica Cosenza 2015, vincitore del Premio Smau Napoli 2015 sezione ‘Communities’ nell’ambito delle città più innovative d’Italia. La sezione di arte contemporanea della Galleria Nazionale di Cosenza ospiterà, fino al 17 gennaio 2016, una significativa selezione curata da Gemma-Anais Principe, che ne illustrerà i criteri espositivi.

Carmine Gesualdo parlerà dei compiti e delle attività di tutela dei Carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale della Calabria.

Concluderà la serata una performance musicale diretta da Remo De Vico, compositore e sound designer che sarà accompagnato da alcuni elementi della Slaps Orchestra, formazione di musica elettronica che, suonando per 24 ore consecutive, ha di recente battuto il record di esibizione live.

Al termine della manifestazione sarà disponibile da Palazzo Arnone il servizio navetta AMACO che accompagnerà il pubblico interessato al lungofiume, dove avrà luogo alle ore 19.00 il finissage della Residenza BoCS art in corso.

L’Annunciazione di Belmonte Calabro e le opere degli artisti della Residenza artistica Cosenza 2015 resteranno esposte in Galleria secondo il seguente orario: 10.00/18.00, tutti i giorni tranne il lunedì.

Gli artisti in mostra

Elenco artisti in mostra

AfterAll

Davide D’Elia

Niccolò De Napoli

Ninni Donato

Alessandro Fonte

Paolo Grassino

Raffaella Mariniello

Shawnette Poe

Giacomo Roccon

Vincenzo Rusciano

Giovanni Termini

ZEROOTTOUNO

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Tra passato e presente. Natale a Palazzo Arnone

Galleria Nazionale di Cosenza

18 dicembre 2015 – ore 17.00

Coordinamento scientifico: Nella Mari