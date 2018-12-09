Balli caraibici, karaoke, crispelle e attività per i bambini: centinaia di reggini hanno animato Viale Aldo Moro nonostante la pioggia

Un ritorno alle antiche tradizioni ed un modo per invogliare i reggini ad uscire dalle loro case e tornare a vivere la loro città. Queste le solide basi su cui i commercianti del Viale Aldo Moro hanno deciso di organizzare un evento adatto a grandi e piccini.

I negozi scendono in strada a suon di balli caraibici, sociali, karaoke e attività per bambini. Nel giorno dell’Immacolata non possono di certo mancare le “crispelle” e i prodotti tipici della nostra terra. Così l’iniziativa “Natale al Viale” ha conquistato il favore dei reggini che si sono recati in centinaia presso una delle vie più frequentate della città.

Nemmeno la pioggia è infatti riuscita a fermare le persone che avevano voglia di far festa tra le varie attività organizzate.

Tutti insieme, i negozi del viale, hanno provveduto a creare nei reggini quell’entusiasmo che, da tempo, era andato perduto. La gente del posto è stata infatti felice di questo ritorno al passato, mentre i provenienti dalle altre parti della città non hanno potuto fare a meno di incuriosirsi e partecipare.

La chiusura del Viale Aldo Moro al traffico e la conseguente possibilità di passeggiarci in assoluta tranquillità tra i negozi, che hanno esposto la loro merce in strada, ha riscosso un grandissimo successo.