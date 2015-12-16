Natale Borghetto torna al Bocale

Il centrocampista fa ritorno in biancorosso dopo sei mesi: è il primo rinforzo del mercato invernale del Bocale

Il primo rinforzo del mercato invernale è un gradito ritorno in casa Bocale: da oggi, martedì 15 dicembre, Natale Borghetto torna ad essere un calciatore biancorosso.

Centrocampista dai piedi buoni, in grado di coniugare abilmente qualità e quantità, ottimo ispiratore della manovra e spesso autore dell’ultimo passaggio, Borghetto fa ritorno al Bocale dopo averci giocato nelle ultime stagioni: in quella appena trascorsa è stato impiegato ben poco a causa di un infortunio patito agli inizi che lo ha costretto ai box per quasi tutto il campionato, con solo alcune apparizioni nel finale di torneo, troppo poco per poter contribuire in maniera concreta al raggiungimento della salvezza.

Le strade di Borghetto e del Bocale si erano separate a giugno, con il fantasista a caccia di nuove esperienze; il suo ritorno a distanza di sei mesi va a rinforzare un centrocampo che, grazie anche al recupero di Totò Laurendi, comincia ad assumere una consistenza di livello altissimo, degno della categoria superiore.

Non è un caso se due stagioni fa, proprio grazie ad una mediana in cui spiccavano le qualità di Borghetto e Laurendi, il Bocale ottenne una tranquilla salvezza in Eccellenza.