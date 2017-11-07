In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 214 del 23 ottobre 2017, il Comune di Reggio Calabria, a seguito del processo partecipativo avviato dal sindaco Falcomatà e dai delegati a grandi eventi, turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e attività produttive, ha pubblicato avviso con il quale intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati che vogliano proporre iniziative nel campo della promozione e valorizzazione del territorio, della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili da inserire nel programma di eventi denominato “Natale 2017”, al fine di offrire ai cittadini e ai visitatori un ampio e variegato insieme di proposte.

Gli eventi che entreranno nel programma del “Natale 2017”, che si svolgerà dal 1 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, dovranno essere diretti alla valorizzazione degli aspetti culturali e turistici, alla promozione del territorio, all’immagine della città.

Le domande di partecipazione, compilate secondo la modulistica e le modalità allegate all’avviso che è consultabile sul sito istituzionale www.reggiocal.it, dovranno pervenire entro e non oltre il 21 novembre 2017 tramite P.E.C., all’indirizzo suap@pec.reggiocal.it per le attività commerciali, turismo@pec.reggiocal.it per gli eventi culturali e di spettacolo.

Reggio Calabria 7 novembre 2017

uffstampa@reggiocal.it