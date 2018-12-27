Donare un sorriso ai meno fortunati, questo lo scopo dell'iniziativa che ha visto partecipi numerosi reggini che, ancora una volta, hanno mostrato il loro immenso cuore

Un Natale all’insegna della solidarietà, quello vissuto a Reggio Calabria, grazie all’intervento dei cittadini che hanno risposto numerosi all’iniziativa pensata per donare un sorriso anche ai meno fortunati.

É così che una festività così importante si trasforma in un’occasione di felicità anche per chi non ha la possibilità di trascorrerlo a casa. Proprio in questi giorni, infatti, il Sindaco Falcomatà, il vicesindaco Mauro ed il delegato alla sanità Misefari, hanno distribuito e consegnato gli oltre 200 regali donati nel weekend dai reggini per i piccoli ricoverati in pediatria e neonatologia, oltre che per i giovani ospiti di tante associazioni reggine.

Un momento di incontro che, ancora una volta, ha fatto emergere l’immenso cuore dei reggini.