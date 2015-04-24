NaturArteMente. Fino al 30 aprile la mostra d’Arte pittorica e fotografica

La natura vista da pittori e fotografi: fino al 30 aprile la mostra NaturArteMente al Centro Famiglie La Collina degli Angeli, ingresso gratuito

Durante la settimana degli Stati Generali della Cultura indetti dalla Provincia di Reggio Calabria, il Centro Famiglie “La Collina degli Angeli” – Reggio Calabria, sito in Via don Orione , 5 alle spalle del Santuario di Sant’Antonio, ospiterà la Mostra d’Arte pittorica e fotografica NaturArteMente.

La mostra ha come filo conduttore la natura, vista attraverso gli occhi degli artisti e resi attraverso i mezzi a loro più consoni, pennello, obiettivo, luce…

Il Centro aprirà le sue porte da giovedì 23 fino al 30 aprile dalle 18:00 alle 22:00, ad eccezione dei giorni 25 e 26 con apertura anticipata alle ore 15:00, ed ospiterà i quadri dei pittori Carlo Paga e Daniele Chiovaro oltre alle fotografie di Filippo Armonio, Danilo Mastroddi e Gregorio Moscato.

Nel tardo pomeriggio del giorno 26 sarà presentato dalla Prof.ssa Silvia Laganà il libro “Il Fiume Magico, scritto da Marco Nucara, un bimbo di soli 9 anni, che sarà possibile incontrare già dal pomeriggio del 25.

L’evento, essendo inserito all’interno del circuito ideato dalla Provincia, è interamente gratuito.

Link del luogo dell’esposizione su Google Maps: bit.ly/naturartemente

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