NaturArteMente. Fino al 30 aprile la mostra d’Arte pittorica e fotografica
La natura vista da pittori e fotografi: fino al 30 aprile la mostra NaturArteMente al Centro Famiglie La Collina degli Angeli, ingresso gratuito
24 Aprile 2015 - 09:55 | di Vincenzo Comi
Durante la settimana degli Stati Generali della Cultura indetti dalla Provincia di Reggio Calabria, il Centro Famiglie “La Collina degli Angeli” – Reggio Calabria, sito in Via don Orione , 5 alle spalle del Santuario di Sant’Antonio, ospiterà la Mostra d’Arte pittorica e fotografica NaturArteMente.
La mostra ha come filo conduttore la natura, vista attraverso gli occhi degli artisti e resi attraverso i mezzi a loro più consoni, pennello, obiettivo, luce…
Il Centro aprirà le sue porte da giovedì 23 fino al 30 aprile dalle 18:00 alle 22:00, ad eccezione dei giorni 25 e 26 con apertura anticipata alle ore 15:00, ed ospiterà i quadri dei pittori Carlo Paga e Daniele Chiovaro oltre alle fotografie di Filippo Armonio, Danilo Mastroddi e Gregorio Moscato.
Nel tardo pomeriggio del giorno 26 sarà presentato dalla Prof.ssa Silvia Laganà il libro “Il Fiume Magico, scritto da Marco Nucara, un bimbo di soli 9 anni, che sarà possibile incontrare già dal pomeriggio del 25.
L’evento, essendo inserito all’interno del circuito ideato dalla Provincia, è interamente gratuito.
Link del luogo dell’esposizione su Google Maps: bit.ly/naturartemente
Eventi su facebook:
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