di M. Carmela Di Marte – Ci sono voluti 5 anni di test in laboratorio e studi nel settore gastronomico per trovare il giusto equilibrio e la giusta combinazione di sapori per dare vita ad un prodotto unico nel suo genere: una salsa – nei gusti ketchup e bbq – a base del prodotto più amato della Calabria e dai calabresi, ovvero la n’duja.

Tutto è nato dall’idea di due imprenditori reggini, Vittorio Micelotta e il titolare del ristorante la Cascina Salvatore Agostino, che insieme hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, coniugando i sapori calabresi con quelli americani.

Lo slogan della campagna pubblicitaria del prodotto è infatti “la n’duja calabrese veste America”, perché l’obiettivo è proprio quello di esportare il prodotto anche oltreoceano, per far conoscere uno dei tanti punti forti della Calabria e dell’Italia.

La risposta positiva del mercato non si è fatta attendere, e da alcuni giorni è iniziata la distribuzione del prodotto. Così quello che prima sembrava un sogno per i due imprenditori reggini, adesso si è trasformato in realtà.