NeaithosSud Festival: ecco i finalisti in sfida a Rocca di Neto

Malatempora di Mirto Crosia (CS) – Novamemoria – I briganti i ra timpa di Belvedere Spinello (KR) – Timp Russ di Rossano Calabro (CS) – Verso Sud di Fuscaldo (CS) – Vittorio Rocca di Crotone – Tarantera di Crotone – I Tarantulà di Spezzano Sila (CS) – Balanò O Etnoakustika di San Sosti (CS)

Ecco i nomi degli 8 semifinalisti che dal 26 al 28 si esibiranno alla prima Edizione del NEAITHOSudFESTIVAL a Rocca di Neto in provincia di Crotone.

L’annuncio degli organizzatori

Ne danno l’annuncio un entusiasta presidente della Proloco Giovanni Fabiano e il Direttore Artistico Raffaele Marasco della MarascoComunicazione, quest’ultimo si dice soddisfatto dell’ottimo risultato della prima parte del Festival, tanti i contatti ricevuti e il tam tam è stato accolto in gran parte delle province calabresi.

NEAITHOSudFESTIVAL è inserito nel circuito CALABRIASONA ed ha come partenr VideoCalabria. Insieme alla proloco di Rocca di Neto collaborano il Comune e tutti coloro i quali a vario titolo si sono attivati per la buona riuscita di questa prima kermesse.

L’obiettivo è dare spazio ai nuovi talenti della musica popolare calabrese, offrendo loro un palcoscenico di tutto rispetto dove potersi esibire.

Dal 26 al 28 Luglio, P.zza Giovanni Paolo II sarà la location che ospiterà i gruppi che si esibiranno e saranno giudicati da una giuria tecnica composta da artisti competenti. I finalisti si esibiranno il 28 Luglio nella serata finale. Non solo la musica sarà protagonista dell’evento, infatti durante i tre giorni del festival saranno presenti in piazza artigiani locali e aziende enogastronomiche calabresi. Sarà un momento di aggregazione e l’occasione per dare la possibilità ai turisti della nostra costa di trascorrere questi giorni in allegria visitando Rocca di Neto.

Il Sindaco di Rocca di Neto Tommaso Blandino, l’Assessore allo Spettacolo, Turismo, Sport e Innovazione tecnologica Silvia Vaccaro, si dicono soddisfatti di questa brillante iniziativa.

Ospite d’onore della serata del 28 il maestro Otello Profazio Premio Tenco 2016 con il suo nuovo tour e il suo nuovo prodotti dalla MarascoComunicazione, l’Agenzia leader nel settore, mette in campo la sua esperienza, e da vita a questo primo esperimento che sembra aver dato i suoi frutti.

Il premio per il primo classificato è una Borsa di studio di euro 1000,00, secondo classificato la possibilità di effettuare una Tournè nella stagione 2017 con l’Agenzia Marascocomunicazione, terzo classificato una targa riconoscimento per il talento profuso.