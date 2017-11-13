La band pugliese ha annunciato a 'Che tempo che fa' le prime date del nuovo tour: la tappa siciliana è in programma l'8 luglio 2018

I Negramaro tornano in riva allo Stretto. Nel maggio 2016 la band pugliese aveva infiammato il PalaCalafiore di Reggio Calabria, stavolta invece Giuliano Sangiorgi e soci si esibiranno a Messina. Ieri sera, durante la trasmissione Rai ‘Che tempo che fa‘, i Negramaro (il cui nuovo album ‘Amore che torni‘ uscirà questo venerdi) hanno annunciato il nuovo tour e alcune date.

Tra queste, c’è anche la tappa di Messina. Per tutti i fan della band, una delle più popolari nel panorama musicale italiano, c’è però da aspettare qualche mese. I Negramaro infatti suoneranno allo Stadio San Filippo l’8 luglio 2018.