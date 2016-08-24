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Nel week-end arriva ‘Lo Sbaracco’ a Porto Bolaro

Sabato 27 e domenica 28 agosto dalle 9 alle 21 banchi con gli articoli invenduti nei negozi del centro commerciale, prima delle nuove collezioni

24 Agosto 2016 - 11:02 | di Vincenzo Comi

Capi di abbigliamento su grucce, simbolo dello Sbaracco di Porto Bolaro a Reggio Calabria

Photo of male arms on hangers with clothes

Sono tanti i negozi del Centro Commerciale che nel weekend di sabato 27 e domenica 28 agosto dalle 9,00 alle 21,00 daranno vita all’iniziativa commerciale Lo Sbaracco.

Un week end di promozioni per chiudere in bellezza il periodo dei saldi di fine stagioni: in primo piano prodotti e capi scontatissimi, prima dell’arrivo delle nuove collezioni.

Come funziona l’iniziativa Sbaracco

L’attività prende spunto dalle grandi vendite promozionali americane, tipo “Black Friday”, e vuole offrire un’occasione in più a tutti i clienti di trovare l’affare della stagione.

All’interno o nello spazio di galleria antistante l’ingresso dei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa saranno allestiti dei banchi con gli articoli invenduti nel periodo dei saldi e ancora presenti all’interno dei negozi.

I punti vendita esporranno inoltre la locandina e il logo dell’iniziativa, per essere più facilmente individuati.

L’elenco completo dei negozi che aderiscono allo Sbaracco è disponibile sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.portobolaro.it.

Sabato 27: l’incontro con i fan dei Me contro Te

Ricordiamo che, oltre a dedicare del tempo per curiosare tra i negozi del Centro, sabato 27 agosto Giulia Penna, i Me contro Te e Virginia De Giglio incontreranno i propri fans presso l’area eventi esterna presente al primo livello del Centro.

Per accedere all’evento è necessario un pass: gli ultimi potranno essere ritirati nella stessa giornata di sabato 27 agosto, dalle 09:00 alle 16:00.

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Reggio Calabria.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

Per ulteriori informazioni

Uffici di Direzione

Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro

Via Nazionale San Leo, S.S. 106 Uscita San Leo – Reggio Calabria

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