Nella sede di Confindustria analisi e prospettive sull’economia calabrese
Mercoledì 29 giugno nella sede di Confindustria Reggio Calabria la presentazione del rapporto della Banca d'Italia sull'economia regionale
24 Giugno 2016 - 09:39 | di Redazione
Mercoledì 29 giugno 2016 sarà presentato presso la Sede di Confindustria (Via del Torrione, 96) il Rapporto sull’economia calabrese redatto dalla Filiale di Catanzaro con la collaborazione delle altre Filiali della Regione.
Saluti
Andrea Cuzzocrea
Presidente Confindustria Reggio Calabria
Antonio Signorello
Direttore della Filiale di Reggio Calabria Banca d’Italia
L’economia della Calabria tra rischi e opportunità
Sergio Magarelli
Direttore della Filiale regionale di Catanzaro Banca d’Italia
Giuseppe Albanese
Nucleo per la ricerca economica di Catanzaro Banca d’Italia
Antonio Covelli
Nucleo per la ricerca economica di Catanzaro Banca d’Italia
Lo stato dell’arte secondo la prospettiva degli industriali
Valerio Berti
Confindustria Reggio Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie