Rixi al Porto di Gioia Tauro, Neri: ‘Infrastruttura essenziale per la crescita del nostro territorio’

Guardare la portualità del nostro Paese come sistema Italia avendo una visione d’insieme per puntare a migliorare tutto il pacchetto della logistica nazionale”. Lo ha detto il vice ministro Edoardo Rixi, con delega ai porti, in visita a Gioia Tauro in relazione al futuro dei porti italiani e del porto di Gioia Tauro, in particolare, che deve essere visto in un contesto più ampio per “migliorare le opportunità che il settore riveste per l’economia del Paese”.

Sulla visita di Rixi si è soffermato, attraverso un post sui social, il commissario cittadino della Lega Armando Neri.

“L’area Metropolitana di Reggio Calabria è sempre più al centro dell’Agenda del Governo. Lo testimonia la presenza odierna del Viceministro Edoardo Rixi all’Autorita Portuale di Gioia Tauro; un’occasione importante, per ripercorrere insieme all’Ammiraglio Agostinelli tutti gli interventi già compiuti sul Porto e le ulteriori prospettive di sviluppo, anche grazie agli investimenti della Regione Calabria. Il Porto di Gioia Tauro rappresenta un’infrastruttura essenziale per la crescita e la competitività del nostro territorio.

E con il Ponte sullo Stretto, l’area metropolitana di Reggio Calabria diverrà sempre più il cuore dell’Europa, avamposto di tutto il bacino del Mediterraneo. Ringraziamo il Viceministro Rixi ed il Vicepremier Matteo Salvini per la costante attenzione rivolta ai nostri territori”, le parole di Armando Neri.