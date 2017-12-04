Martedì 05 dicembre, nei locali del Caffè Letterario, nel Palazzo Sanseverino-Falcone di Acri, si terrà la presentazione del libro “Sono nessuno!”, del maestro orafo Gerardo Sacco. L’iniziativa è promossa dal locale Rotary Club, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Acri.

Il libro, che ha già venduto circa ventimila copie, con le prefazioni di Vittorio Sgarbi e Mario Bozzo, è la storia di un successo, di un uomo che ce l’ha fatta, pur in condizioni ambientali e culturali di grosse difficoltà.

Gerardo Sacco è uno dei calabresi più conosciuti e apprezzati nel mondo e in questo volume, in una conversazione con il giornalista Francesco Kostner, racconta come è riuscito a diventarlo.

La sua esperienza è esemplare e rappresenta uno spot straordinario per la Calabria, dimostrando come anche rimanendo in questa regione si possano scalare le vette professionali più alte.

Introdurrà e modererà i lavori Piero Cirino, presidente del Rotary Club di Acri. Dopo i saluti di Pino Capalbo, sindaco della città; di Maria Mascitti, assessore comunale alla Cultura; e di Giuseppe Cristofaro, presidente della fondazione culturale “Vincenzo Padula”, è previsto l’intervento di Mario Bozzo, presidente della fondazione Carical. Concluderà l’autore.