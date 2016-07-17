Gerardo Sacco presenta il suo libro, ‘Sono nessuno!’, al Circolo Polimeni di Reggio Calabria

Dopo un lungo tour che ha visto l’orafo più famoso di questi tempi, impegnato nella sua città d’origine, Crotone, come anche al Taormina filmfest, il libro “Sono nessuno! Il mio lungo viaggio tra arte e vita” arriva anche a Reggio Calabria.

La serata della Fidapa a Reggio Calabria

Domenica 17 luglio alle 20:30 presso il C.T. Rocco Polimeni di Reggio Calabria si svolgerà l’evento “Imprenditoria tra Arte, Cultura e Solidarietà”, promosso dalla FIDAPA BPW ITALY Reggio Calabria Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro.

Ed è proprio all’interno di questo contesto che avverrà la presentazione dell’opera del maestro Gerardo Sacco. Un libro-intervista, scritto a quattro mani, arrivato in libreria solo il 23 maggio scorso, ma che già fa parlare molto di sé.

In fondo si sa, la curiosità è da sempre un difetto degli italiani, e cosa soddisfa più la nostra curiosità se non un libro in cui un personaggio di spicco si racconta e si mette a nudo?

Il maestro racconterà le tappe del viaggio che lo hanno portato ad essere “l’orafo delle dive”. Non è semplice né scontato che un grande artista si racconti. Gerardo Sacco ha deciso di farlo con Francesco Kostner, giornalista e responsabile Relazioni esterne e Comunicazione dell’Università della Calabria, l’istituzione accademica di cui l’orafo delle dive è testimonial e dove alcuni anni fa è maturata l’idea di questo libro. Un racconto attraverso il quale, per la prima volta, Sacco mette ordine nei ricordi mostrando sorprendente capacità di analisi e efficacia comunicativa.

La passione del maestro orafo

Una passione, la sua, che nasce sin dall’adolescenza e che lo accompagnerà sempre nel suo lungo percorso, anche dopo che avrà creato il suo marchio nel 1963.

Un uomo che nonostante il successo non ha dimenticato le sue radici, ma che anzi non fa altro che esaltarle sempre più. Il volume infatti non narra solamente la storia di un percorso esemplare ed unico, ma è anche un viaggio nel tempo e nello spazio della nostra regione.

A far da padroni nell’opera sono sicuramente la semplicità e la schiettezza con cui l’orafo si racconta, ma da non dimenticare è anche la modestia di un uomo che è riuscito a far della sua passione non solo il lavoro di una vita, ma anche un mezzo per creare gioia e stupore nel prossimo.

Un’opera dunque che potrà essere apprezzata sia dai giovani, che della storia dell’orafo sanno, forse, ben poco, e dalla vecchia generazione che l’ha seguito dai suoi albori fino ad oggi.

Lo stesso Gerardo Sacco ricorda a tutti l’appuntamento nella nostra città con un post su facebook “Vi aspetto, per la presentazione del libro ‪#‎sononessuno‬, domenica 17 nella città del più bel chilometro d’Italia: Reggio Calabria”.

Le informazioni sulla serata

Per maggiori informazioni sulla serata: http://www.citynow.it/lafidapa-bpw-rc-morgana-presenta-imprenditoria-tra-arte-cultura-e-solidarieta/