Neuvoo: la tua ricerca di lavoro comincia qui!

Neuvoo.it è uno dei più grandi motori di ricerca per annunci di lavoro in Italia. L’idea nasce da una start-up innovativa con base in Canada, a Montreal, con lo scopo di creare un portale unico per la ricerca di qualsiasi posto di lavoro disponibile. Il successo della piattaforma canadese porta neuvoo ad espandersi prima in America, poi in Europa ed infine nel resto del Mondo. Neuvoo conta ad oggi 63 portali dedicati in altrettanti Paesi.

La ricerca di annunci di lavoro su neuvoo è molto semplice: in pochi click l’utente può consultare tutte le offerte di lavoro disponibili nella propria area geografica ed in base alle proprie competenze. L’idea è proprio quella di semplificare la ricerca di un impiego mettendo a disposizione tutti gli annunci disponibili sul web, in un unico portale.

Su è possibile consultare oltre 300.000 offerte di lavoro ed il numero è in costante crescita. E chi è alla ricerca di un lavoro all’estero può rivolgersi alla piattaforma neuvoo presente nel Paese in cui vuole trovare lavoro!