New Metropolitan Perspectives promuove lo sviluppo

E’ stata inaugurata ieri mattina la seconda edizione del Simposio Internazionale: “New Metropolitan Perspectives”, con una cerimonia d’apertura ospitata presso l’Auditorium Calipari del Consiglio Regionale della Calabria, che ha visto avvicendarsi dalle ore 9 alle ore 13, le più alte cariche del mondo accademico, istituzionale e scientifico, coinvolte da un progetto di grande spessore.

Subito dopo l’introduzione degli organizzatori Prof. Francesco Calabrò e Lucia Della Spina, direttori di Laborest e Giuseppina Cassalia di Astri, a rappresentare l’Università Mediterranea, sono intervenuti Marcello Zimbone (Direttore Generale), Claudio De Capua (Prorettore alla ricerca) ed i Direttori dei Dipartimenti PAU e DArTe, Francesca Martorano e Gianfranco Neri, presenti per testimoniare la partecipazione del mondo accademico nel perseguimento di un progetto integrato nel suo complesso.

Nicola Irto: il ruolo della città metropolitana

Il Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, ha incentrato il discorso sul ruolo che avrà la citta’ metropolitana reggina:”…non rappresenterà una mera sostituzione della Provincia, ma deve avere l’ambizione di misurarsi e dialogare con le altre realtà metropolitane a livello mondiale, lavoro che comincerà dall’ integrazione con l’area dello stretto”. Ha esaltato inoltre il confronto tra istituzioni e mondo accademico, augurando che questa iniziativa dal taglio internazionale sia l’inizio di una collaborazione.

Anche il Presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, e l’Assessore alla cultura del Comune di Reggio Calabria, Patrizia Nardi, hanno concordato sull’importanza di lavorare in sinergia per costruire il futuro. In particolare l’Assessore suggerisce quale obiettivo prioritario la costituzione di una Cabina di regia che gestisca il patrimonio culturale, cuore del nostro territorio e passaggio d’ingresso della pianificazione territoriale.

Di particolare interesse gli interventi dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane ed estere (Daniela Carl, Deputy Chief Executive RSA; Pierluigi Morano, SIEV; Michelangelo Russo, Presidente SIU; Maurizio Di Stefano, Presidente ICOMOS Italia), e dei partner territoriali (Margherita Eichberg, Direttore della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio della Calabria; Antonio Alvaro, Presidente GAL BaTiR; Giuseppe Bombino, Presidente Parco Nazionale d’Aspromonte; Patrizia De Stefano, Presidente Ordine degli Architetti di Reggio Calabria; Francis Cirianni, Presidente Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria), i quali hanno evidenziato la forte esigenza di costruire una cooperazione sinergica che vada oltre i confini disciplinari, e di rafforzare la relazione territoriale tra città e campagna, al fine di perseguire reali risultati in questa direzione.

Hanno concluso il cerimoniale due autorevoli personalità di caratura internazionale, il cui contributo è stato funzionale all’indirizzo del dibattito dei prossimi tre giorni.

Gli interventi di Pia Laurila e Luigi Fusco Girard

Pia Laurila (Commissione Europea, DG Research) ha fornito un’esauriente quadro comparativo tra temi di ricerca e misure finanziare contenute nel programma europeo Horizon 2020.

Luigi Fusco Girard, (Centro ricerche Calza Bini) ha insistito sul tema del cambio di paradigma (sia economico che relazionale) per attuare una rigenerazione urbana basata sulla centralità dell’umanità, elemento costitutivo di una città sostenibile, sicura, inclusiva e resiliente.