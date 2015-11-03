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New opening Tribe Social Fitness

Nuovi locali per la Tribe Social Fitness: ampio spazio per l'allenamento funzionale e una sala spinning con 20 bike Technogym di ultima generazione

03 Novembre 2015 - 13:12 | di Federica Geria

Tribe Social Fitness, inaugurazione dei nuovi locali a Reggio Calabria

di Nicla Rodà – Functional training, pilates, yoga, walking, spinning e tanto altro ancora nella nota Associazione Sportiva Tribe che il 24 ottobre ha inaugurato l’apertura di nuovi locali con un ampio spazio attrezzato per l’allenamento funzionale e una nuova sala spinning dotata di 20 bike Technogym di ultima generazione.

Ambienti e attrezzature della palestra

Gli ambienti molto ampi e luminosi, la cura nei dettagli, le attrezzature innovative e un servizio a 360° per i propri clienti sono solo alcuni degli aspetti che rendono la Tribe un centro unico e rinomato.

Il binomio benessere-divertimento è garantito grazie ai numerosi attrezzi all’avanguardia e ad una vasta scelta di corsi durante i quali ci si allena e ci si diverte, perché la tribe non è solo sport ma anche relax e divertimento: e’ un luogo di incontro, di svago, di festa, ricco di stimoli non solo sul fronte del benessere psico-fisico, ma anche su quello sociale.

Allenatori e tutor qualificati

La palestra si avvale della collaborazione di allenatori e tutor altamente qualificati e specializzati sempre a vostra disposizione nelle attività di gruppo e per gli allenamenti personalizzati per garantire il massimo delle prestazioni e del comfort durante l’attività fisica. La professionalità, la competenza e l’ attenzione dei collaboratori derivano da 28 anni di impegno ed esperienza nel campo del fitness che rendono la Tribe uno dei migliori centri fitness della città.

La Tribe Social Fitness è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 22:00 , sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in via Argine Destro Annunziata, 97 – 89121 Reggio Calabria.

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